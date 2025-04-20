Священник рассказал, как правильно выходить из долгого поста Иеромонах Феодорит призвал умеренно разговляться после долгого поста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разговляться после долгого поста необходимо умеренно, рассказал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков). По его словам, не рекомендуется сразу есть в больших объемах. Иеромонах посоветовал начинать с творожной пасхи, кулича и яиц, при этом важно не объедаться мясом, передает РИА Новости.

Советую начинать разговение с того, что у нас принято, — куличи, немного творожной пасхи, немного яиц. Сразу много есть не стоит, особенно не очень хорошо сразу есть большое количество мяса, тем более если человек строго постился, — это будет тяжело, — объяснил Сеньчуков.

Что касается алкоголя, продолжил священнослужитель, то его употребление не запрещено. Однако он напомнил, что пьянство — это грех, поэтому важно не напиваться.

Общий принцип тут — умеренность, это важно и для духа, и для тела, — добавил Сеньчуков.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с праздником Воскресения Христова. В своем пасхальном обращении он пожелал, чтобы сердца людей наполнились светом и любовью, и призвал обнять родных, поздравить близких, а также поддержать нуждающихся. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля.