Патриарх Кирилл поздравил всех верующих с Пасхой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с праздником Воскресения Христова, сообщила пресс-служба Российской православной церкви. В своем пасхальном обращении он пожелал, чтобы сердца людей наполнились светом и любовью, и призвал обнять родных, поздравить близких, а также поддержать нуждающихся.

Христос Воскресе! Этими исполненными духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Святой Пасхи, — поздравил патриарх.

Он отметил, что даже небольшая помощь и внимание к другим имеют большую ценность и преображают жизнь, если руководствоваться евангельскими заповедями и заботиться о благе ближних. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля.

Ранее Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима в Россию, самолет с ним приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». Ценный груз был отправлен из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя, его также доставили в города приграничных областей РФ — Белгород, Брянск, Курск, — и в десятки других.

До этого президент Владимир Путин поздравил с предстоящей Пасхой российских бойцов, находящихся в зоне СВО, а также всех православных христиан в России и других странах мира. Поздравления прозвучали в ходе совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.