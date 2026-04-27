27 апреля 2026 в 09:35

Кулинария не будет прежней — этот зеленый соус добавляю к рыбе, мясу и в салаты. Выручает всегда

Фото: D-NEWS.ru
Этот соус — настоящий кулинарный хамелеон, который мгновенно адаптируется под любое блюдо. Секрет его характера — в балансе травяной свежести, солоноватых ноток каперсов и цитрусовой кислинки.

Что понадобится

Свежая зелень (укроп, петрушка) — по 1 пучку, зеленый лук — 1 пучок, оливковое масло — 100 мл, каперсы — 2 ст. л., лимон — 0,5 шт., соль — по вкусу.

Как готовлю

Зелень (укроп, петрушку, зеленый лук) тщательно перебираем, промываем и обсушиваем. У петрушки и укропа отделяем нежные листочки с тонкими веточками от более грубых стеблей.

Листья и зеленый лук нашинковываем ножом, не слишком мелко. Оставшиеся стебли очень мелко рубим или даже растираем в ступке для максимального аромата.

В миске соединяем всю измельченную зелень, добавляем оливковое масло, крупно порубленные каперсы, сок и мелко натертую цедру половины лимона.

Тщательно перемешиваем и даем заправке настояться при комнатной температуре около 20 минут для раскрытия вкусов.

Перед использованием обязательно пробуем: так как соль вносят только каперсы, при необходимости соус можно досолить.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Россиян предупредили о подорожании кофе на 30-40%
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
