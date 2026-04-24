24 апреля 2026 в 12:42

Превращаю капусту в нежный гарнир под бархатным соусом — вкус будто от шеф-повара

Молодая капуста — это ингредиент не только для салатов. Всего за полчаса на сковороде она превращается в изысканное блюдо с ресторанным характером, томясь в густом сливочно-сырном соусе с чесноком и травами.

Что понадобится

Капуста (молодая) — 1 кочан (около 800–900 г), лук репчатый — 1 шт. (средняя головка), чеснок — 3 зубчика, сливки (20%) — 250 мл, сыр пармезан (тертый) — 50 г, масло сливочное — 30 г, масло оливковое — 2 ст. л., паприка молотая — 1 ч. л., орегано сушеное — 1 ч. л., перец кайенский — 1 щепотка, петрушка свежая — 3–4 веточки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Капусту режу на 6 долек, сохраняя кочерыжку. Лук шинкую, чеснок давлю, петрушку рублю.

В сковороде разогреваю сливочное и оливковое масло. Обжариваю капусту срезом вниз на сильном огне по 3–4 минуты с каждой стороны до корочки. Перекладываю на тарелку.

Убавляю огонь, пассерую лук 5 минут до мягкости. Добавляю чеснок, паприку, орегано, кайенский перец, жарю минуту. Вливаю сливки, довожу до кипения. Всыпаю пармезан и петрушку, мешаю до загустения. Солю, перчу.

Возвращаю капусту в сковороду, поливаю соусом. Накрываю крышкой, тушу 5 минут. Подаю с оставшейся петрушкой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Читайте также
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Общество
Вместо надоевшего оливье — салат «Демидовский» с говядиной и черносливом. Готовится легко, а впечатляет на все сто
Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно
Общество
Яблочный десерт за 1 минуту без духовки: ленивый пирог в кружке, который съедают мгновенно
С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности
Общество
С этого салата для меня начинается весна — трюк с запеченным редисом для особой пикантности
IT-эксперт назвал признаки воздействия мошенников на детей
Общество
IT-эксперт назвал признаки воздействия мошенников на детей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 апреля: где сбои в России
Общество
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 апреля: где сбои в России
Общество
рецепты
соусы
капуста
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

