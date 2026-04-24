Превращаю капусту в нежный гарнир под бархатным соусом — вкус будто от шеф-повара

Превращаю капусту в нежный гарнир под бархатным соусом — вкус будто от шеф-повара

Молодая капуста — это ингредиент не только для салатов. Всего за полчаса на сковороде она превращается в изысканное блюдо с ресторанным характером, томясь в густом сливочно-сырном соусе с чесноком и травами.

Что понадобится

Капуста (молодая) — 1 кочан (около 800–900 г), лук репчатый — 1 шт. (средняя головка), чеснок — 3 зубчика, сливки (20%) — 250 мл, сыр пармезан (тертый) — 50 г, масло сливочное — 30 г, масло оливковое — 2 ст. л., паприка молотая — 1 ч. л., орегано сушеное — 1 ч. л., перец кайенский — 1 щепотка, петрушка свежая — 3–4 веточки, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Капусту режу на 6 долек, сохраняя кочерыжку. Лук шинкую, чеснок давлю, петрушку рублю.

В сковороде разогреваю сливочное и оливковое масло. Обжариваю капусту срезом вниз на сильном огне по 3–4 минуты с каждой стороны до корочки. Перекладываю на тарелку.

Убавляю огонь, пассерую лук 5 минут до мягкости. Добавляю чеснок, паприку, орегано, кайенский перец, жарю минуту. Вливаю сливки, довожу до кипения. Всыпаю пармезан и петрушку, мешаю до загустения. Солю, перчу.

Возвращаю капусту в сковороду, поливаю соусом. Накрываю крышкой, тушу 5 минут. Подаю с оставшейся петрушкой.

