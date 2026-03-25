Кулич «Краффин» пеку каждую Пасху — беспроигрышный рецепт воздушной выпечки. Тесто тает во рту

Самый нежный, воздушный «Краффин», тесто как пух, просто тает во рту. Гости каждый раз не верят, что такую красоту можно сделать дома — исчезает со стола первым. Этот «Краффин» покоряет с первого кусочка: слоистый, ароматный, с мягчайшей текстурой и золотистой корочкой, он одновременно напоминает круассан и нежную булочку, а начинка делает его еще более насыщенным и праздничным.

Ингредиенты: молоко — 200 мл, сахар — 1 ст. л. + 100 г, мука — 1 ст. л. + 450 г, дрожжи — 7 г, сливочное масло — 80 г + 60 г, желтки — 2 шт., яйцо — 1 шт., изюм — 100 г или любая начинка по вкусу.

В теплом молоке смешайте сахар, муку и дрожжи, оставьте до пышной шапочки. В подошедшую опару добавьте мягкое масло, сахар, желтки и яйцо, затем постепенно вмешайте муку и замесите мягкое эластичное тесто. Дайте ему подойти до увеличения вдвое, после чего раскатайте в пласт, смажьте растопленным маслом, посыпьте начинкой и сверните рулетом. Нарежьте на кусочки, разложите по формам и оставьте на расстойку. Выпекайте сначала при 180 °C около 10 минут, затем уменьшите температуру до 160 °C и доведите до румяной готовности — аромат будет стоять на весь дом.

