Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 11:42

Кулич «Краффин» пеку каждую Пасху — беспроигрышный рецепт воздушной выпечки. Тесто тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самый нежный, воздушный «Краффин», тесто как пух, просто тает во рту. Гости каждый раз не верят, что такую красоту можно сделать дома — исчезает со стола первым. Этот «Краффин» покоряет с первого кусочка: слоистый, ароматный, с мягчайшей текстурой и золотистой корочкой, он одновременно напоминает круассан и нежную булочку, а начинка делает его еще более насыщенным и праздничным.

Ингредиенты: молоко — 200 мл, сахар — 1 ст. л. + 100 г, мука — 1 ст. л. + 450 г, дрожжи — 7 г, сливочное масло — 80 г + 60 г, желтки — 2 шт., яйцо — 1 шт., изюм — 100 г или любая начинка по вкусу.

В теплом молоке смешайте сахар, муку и дрожжи, оставьте до пышной шапочки. В подошедшую опару добавьте мягкое масло, сахар, желтки и яйцо, затем постепенно вмешайте муку и замесите мягкое эластичное тесто. Дайте ему подойти до увеличения вдвое, после чего раскатайте в пласт, смажьте растопленным маслом, посыпьте начинкой и сверните рулетом. Нарежьте на кусочки, разложите по формам и оставьте на расстойку. Выпекайте сначала при 180 °C около 10 минут, затем уменьшите температуру до 160 °C и доведите до румяной готовности — аромат будет стоять на весь дом.

Ранее мы делились рецептом салата «Финский». Чудо с крабовыми палочками, зеленью и огурчиками.

Проверено редакцией
Читайте также
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Общество
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Правильный тушеный картофель без мути в бульоне: простой рецепт домашней вкуснятины
Общество
Правильный тушеный картофель без мути в бульоне: простой рецепт домашней вкуснятины
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
Общество
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
«Глумление над традицией»: депутат о продаже куличей за 100 тыс. рублей
Власть
«Глумление над традицией»: депутат о продаже куличей за 100 тыс. рублей
В Москве начали продавать куличи за 100 тыс. рублей
Общество
В Москве начали продавать куличи за 100 тыс. рублей
куличи
Пасха
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Памфилова заявила об улучшении работы ЦИК за последние пять лет
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.