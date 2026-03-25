Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали

Беру тыкву, апельсин и желатин — и за пару часов готовлю зефирный десерт. Получается обалденная вкуснятина: нежное, воздушное суфле с ярким апельсиновым ароматом, сладость тыквы раскрывается сама собой, а текстура напоминает настоящий зефир — тает во рту и оставляет приятное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 400 г сырой тыквы, 80–100 мл апельсинового сока, 10 г желатина. Выжмите сок из апельсина, половиной залейте желатин, оставьте набухать. Тыкву очистите, нарежьте, отварите в небольшом количестве воды до мягкости, слейте воду. Измельчите тыкву блендером, добавьте оставшийся сок и набухший желатин, нагрейте в сотейнике до растворения желатина, не кипятя.

Горячую массу взбивайте миксером до загустения и появления пышной текстуры. Перелейте в форму, застеленную пищевой пленкой, уберите в холодильник на 2 часа. Застывший десерт переверните на тарелку, снимите пленку и подавайте. Этот рецепт доказывает, что полезное может быть невероятно вкусным.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.