25 марта 2026 в 12:00

Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция

Фото: D-NEWS.ru
Беру луковую шелуху, капроновые колготки и пузырек зеленки — и уже пятый год подряд крашу яйца на Пасху в шикарной мраморной технике. Получается обалденная красота: каждое яйцо покрывается причудливым узором из зеленовато-красно-желтых разводов, будто его снесла сказочная жар-птица.

Для приготовления вам понадобится: пакет луковой шелухи, 1 пузырек аптечной зеленки, 2 столовые ложки уксуса, капроновые колготки, нитки. Яйца вымойте и, не вытирая, густо обваляйте в мелко нарезанной луковой шелухе. Поместите каждое яйцо в мешочек из капрона, края плотно завяжите нитками.

Если шелуха сползла, подправьте ее прямо через капрон. В кастрюле вскипятите воду, добавьте 2 столовые ложки уксуса и весь пузырек зеленки. Опустите яйца в мешочках в кипящий раствор, варите 10 минут. Слейте воду, залейте холодной для остывания. Снимите капрон и шелуху, промокните яйца и натрите растительным маслом для блеска. Рисунок впечатывается в скорлупу намертво — такой декор украсит любой пасхальный стол.

Проверено редакцией
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Правильный тушеный картофель без мути в бульоне: простой рецепт домашней вкуснятины
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Устали от овсянки? Вот как приготовить детокс-завтрак за 3 минуты
Кулич «Краффин» пеку каждую Пасху — беспроигрышный рецепт воздушной выпечки. Тесто тает во рту
рецепты
Пасха
советы
яйца
Мария Левицкая
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
