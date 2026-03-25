Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция

Беру луковую шелуху, капроновые колготки и пузырек зеленки — и уже пятый год подряд крашу яйца на Пасху в шикарной мраморной технике. Получается обалденная красота: каждое яйцо покрывается причудливым узором из зеленовато-красно-желтых разводов, будто его снесла сказочная жар-птица.

Для приготовления вам понадобится: пакет луковой шелухи, 1 пузырек аптечной зеленки, 2 столовые ложки уксуса, капроновые колготки, нитки. Яйца вымойте и, не вытирая, густо обваляйте в мелко нарезанной луковой шелухе. Поместите каждое яйцо в мешочек из капрона, края плотно завяжите нитками.

Если шелуха сползла, подправьте ее прямо через капрон. В кастрюле вскипятите воду, добавьте 2 столовые ложки уксуса и весь пузырек зеленки. Опустите яйца в мешочках в кипящий раствор, варите 10 минут. Слейте воду, залейте холодной для остывания. Снимите капрон и шелуху, промокните яйца и натрите растительным маслом для блеска. Рисунок впечатывается в скорлупу намертво — такой декор украсит любой пасхальный стол.

