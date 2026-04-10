Кулич без духовки — я в шоке, как это вкусно: пряники, сметана и 10 минут возни

Если нет времени печь классический кулич, этот вариант станет настоящим спасением. Он готовится без духовки, из простых продуктов, а получается нежным, сочным и очень ароматным. Такой десерт особенно нравится тем, кто не любит сухую выпечку.

Ингредиенты:

пряники мягкие — 500 г;

сметана — 600 г;

сахарная пудра — 150 г;

грецкие орехи — 3 ст. л.;

конфеты «чернослив в шоколаде» — 7 шт.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

кондитерская посыпка — 1 упаковка.

Приготовление

Пряники нарежьте кусочками. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и измельчите, конфеты мелко порежьте и смешайте с орехами. Сметану взбейте с сахарной пудрой до плотного крема, часть отложите для украшения.

Форму застелите плёнкой, смажьте кремом и присыпьте сухарями. Выкладывайте слоями пряники с кремом и ореховую начинку, слегка утрамбовывая. Сверху сформируйте аккуратную «шапочку». Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Готовый кулич достаньте, покройте оставшимся кремом и украсьте посыпкой. Лучше дать ему настояться ночь — вкус станет ещё насыщеннее.

Когда хочется легкого, свежего и быстрого блюда, этот салат — настоящее спасение. Он готовится за считанные минуты, получается сочным и хрустящим.