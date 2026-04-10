Кулич без духовки — я в шоке, как это вкусно: пряники, сметана и 10 минут возни

Если нет времени печь классический кулич, этот вариант станет настоящим спасением. Он готовится без духовки, из простых продуктов, а получается нежным, сочным и очень ароматным. Такой десерт особенно нравится тем, кто не любит сухую выпечку.

Ингредиенты:

  • пряники мягкие — 500 г;
  • сметана — 600 г;
  • сахарная пудра — 150 г;
  • грецкие орехи — 3 ст. л.;
  • конфеты «чернослив в шоколаде» — 7 шт.;
  • панировочные сухари — 3 ст. л.;
  • кондитерская посыпка — 1 упаковка.

Приготовление

Пряники нарежьте кусочками. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и измельчите, конфеты мелко порежьте и смешайте с орехами. Сметану взбейте с сахарной пудрой до плотного крема, часть отложите для украшения.

Форму застелите плёнкой, смажьте кремом и присыпьте сухарями. Выкладывайте слоями пряники с кремом и ореховую начинку, слегка утрамбовывая. Сверху сформируйте аккуратную «шапочку». Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Готовый кулич достаньте, покройте оставшимся кремом и украсьте посыпкой. Лучше дать ему настояться ночь — вкус станет ещё насыщеннее.

Когда хочется легкого, свежего и быстрого блюда, этот салат — настоящее спасение. Он готовится за считанные минуты, получается сочным и хрустящим.

Читайте также
Эксперт по этикету напомнила, как правильно уступать место в транспорте
Общество
Эксперт по этикету напомнила, как правильно уступать место в транспорте
Топ-10 продуктов, богатых витамином D: где искать, кроме солнца
Семья и жизнь
Топ-10 продуктов, богатых витамином D: где искать, кроме солнца
Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом
Общество
Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом
Простая, недорогая и быстрая: готовим глазурь для кулича на желатине
Семья и жизнь
Простая, недорогая и быстрая: готовим глазурь для кулича на желатине
Этот «Каракум» сводит с ума с первого кусочка: тертое тесто и джем творят магию вкуса
Общество
Этот «Каракум» сводит с ума с первого кусочка: тертое тесто и джем творят магию вкуса
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

