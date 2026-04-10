Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 17:23

Рваный пирог из лаваша — лень готовить, а есть хочется: смешала все и в духовку, вау

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда совсем нет времени на сложные завтраки, выручает этот быстрый пирог из лаваша. Ничего раскатывать не нужно — просто порвать, смешать и отправить в духовку. В итоге получается нежное, сытное блюдо с аппетитной корочкой, которое нравится всей семье.

Ингредиенты:

  • лаваш — 130–140 г;
  • творог — 200 г;
  • молоко — 180 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — пучок;
  • соль — щепотка.

Приготовление

Духовку заранее разогрейте до 180 °C, форму смажьте маслом. В миске разомните творог, добавьте яйца и молоко, перемешайте до однородности. Сыр натрите, зелень мелко нарежьте. Вмешайте большую часть сыра и всю зелень в массу, посолите.

Лаваш порвите руками на кусочки и аккуратно соедините с начинкой. Переложите в форму, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте около 30 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте — особенно вкусно со сметаной или йогуртом.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
Общество
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.