Рваный пирог из лаваша — лень готовить, а есть хочется: смешала все и в духовку, вау

Когда совсем нет времени на сложные завтраки, выручает этот быстрый пирог из лаваша. Ничего раскатывать не нужно — просто порвать, смешать и отправить в духовку. В итоге получается нежное, сытное блюдо с аппетитной корочкой, которое нравится всей семье.

Ингредиенты:

лаваш — 130–140 г;

творог — 200 г;

молоко — 180 мл;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — пучок;

соль — щепотка.

Приготовление

Духовку заранее разогрейте до 180 °C, форму смажьте маслом. В миске разомните творог, добавьте яйца и молоко, перемешайте до однородности. Сыр натрите, зелень мелко нарежьте. Вмешайте большую часть сыра и всю зелень в массу, посолите.

Лаваш порвите руками на кусочки и аккуратно соедините с начинкой. Переложите в форму, разровняйте и посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте около 30 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте — особенно вкусно со сметаной или йогуртом.

