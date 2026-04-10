«Безопасность на нуле»: экс-боец назвал преимущества жизни в РФ перед США Экс-боец и актер Тактаров назвал Россию самым свободным местом для жизни

Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров заявил, что в России жить теперь свободнее, чем где-либо, а в США теперь обстановка крайне неблагоприятная, передает Sport24. По его словам, американцы бы и сами наверняка хотели жить в РФ, но связаны со Штатами кредитами и другими обязательствами.

Раньше мы были похожи на США, но теперь там полная [катастрофа]. Сейчас в Штатах бензин в четыре раза дороже, чем у нас, бомжи в магазинах воруют все что хотят. Безопасность у них на нуле, а в России я с таким не сталкивался. Я дома даже дверь не закрываю, потому что нет повода, — сказал Тактаров.

Резюмируя свои наблюдения, спортсмен заявил, что США переживают тяжелые времена. Российские же реалии выгодно отличаются стабильностью и комфортом.

