10 апреля 2026 в 19:16

В Италии появилась новая оппозиционная звезда

Bloomberg: мэр Генуи Салис может составить конкуренцию Мелони на выборах

Сильвия Салис Сильвия Салис Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Италии появился новый оппозиционный лидер — мэр Генуи и экс-спортсменка Сильвия Салис, которую СМИ называют потенциальной альтернативой премьеру Джордже Мелони на будущих выборах, пишет Bloomberg. Политик позиционирует себя как прогрессивного кандидата, убежденного, что экономический рост и социальная справедливость могут сосуществовать.

По информации источника, Салис пришла в большую политику в 2025 году, объединив оппозицию и победив на выборах мэра кандидата, которого поддерживала Мелони. А недавний референдум по судебной реформе показал, что в Генуе инициативы правительства отвергли 64% избирателей — это на 10% выше, чем в целом по стране.

В издании уточнили, что пока у оппозиции нет единого лидера. Кроме Салис, на эту роль претендуют глава Движения «Пять звезд» Джузеппе Конте и лидер Демпартии Эльи Шляйн, добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что Мелони временно заняла пост министра туризма. Это произошло после того, как президент Серджо Маттарелла подписал указ об отставке Даниелы Сантанке.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

