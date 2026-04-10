В Италии появилась новая оппозиционная звезда

В Италии появился новый оппозиционный лидер — мэр Генуи и экс-спортсменка Сильвия Салис, которую СМИ называют потенциальной альтернативой премьеру Джордже Мелони на будущих выборах, пишет Bloomberg. Политик позиционирует себя как прогрессивного кандидата, убежденного, что экономический рост и социальная справедливость могут сосуществовать.

По информации источника, Салис пришла в большую политику в 2025 году, объединив оппозицию и победив на выборах мэра кандидата, которого поддерживала Мелони. А недавний референдум по судебной реформе показал, что в Генуе инициативы правительства отвергли 64% избирателей — это на 10% выше, чем в целом по стране.

В издании уточнили, что пока у оппозиции нет единого лидера. Кроме Салис, на эту роль претендуют глава Движения «Пять звезд» Джузеппе Конте и лидер Демпартии Эльи Шляйн, добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что Мелони временно заняла пост министра туризма. Это произошло после того, как президент Серджо Маттарелла подписал указ об отставке Даниелы Сантанке.