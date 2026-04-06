Свекла больше не «на подхвате»: этот крем-суп заставит полюбить ее даже скептиков

Свекла редко становится главным героем блюда, но этот крем-суп меняет все. Нежная текстура, яркий цвет и гармоничный вкус делают его настоящим открытием даже для тех, кто обычно равнодушен к этому овощу.

Ингредиенты:

свекла — 2 шт. (400 г);

картофель — 3 шт. (300 г);

морковь — 1 шт. (100 г);

лук — 1 шт. (100 г);

чеснок — 2 зубчика (10 г);

сливки 15–20% — 200 мл;

овощной бульон или вода — 500 мл;

растительное масло — 30 мл;

лимонный сок — 5 мл;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Овощи очистите и нарежьте крупно. Свеклу, картофель и морковь залейте бульоном и варите до мягкости около 40 минут. Для более насыщенного вкуса свеклу можно заранее запечь.

Лук и чеснок обжарьте до легкой румяности и добавьте в кастрюлю за несколько минут до готовности. Затем пробейте все блендером до гладкой кремовой консистенции.

Влейте сливки, добавьте лимонный сок, соль и перец. Прогрейте пару минут, не доводя до кипения.

Подавайте с зеленью или сухариками. Суп получается нежным, ароматным и со временем становится только вкуснее.

