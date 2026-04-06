Свекла больше не «на подхвате»: этот крем-суп заставит полюбить ее даже скептиков

Свекла редко становится главным героем блюда, но этот крем-суп меняет все. Нежная текстура, яркий цвет и гармоничный вкус делают его настоящим открытием даже для тех, кто обычно равнодушен к этому овощу.
Ингредиенты:
- свекла — 2 шт. (400 г);
- картофель — 3 шт. (300 г);
- морковь — 1 шт. (100 г);
- лук — 1 шт. (100 г);
- чеснок — 2 зубчика (10 г);
- сливки 15–20% — 200 мл;
- овощной бульон или вода — 500 мл;
- растительное масло — 30 мл;
- лимонный сок — 5 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Овощи очистите и нарежьте крупно. Свеклу, картофель и морковь залейте бульоном и варите до мягкости около 40 минут. Для более насыщенного вкуса свеклу можно заранее запечь.
Лук и чеснок обжарьте до легкой румяности и добавьте в кастрюлю за несколько минут до готовности. Затем пробейте все блендером до гладкой кремовой консистенции.
Влейте сливки, добавьте лимонный сок, соль и перец. Прогрейте пару минут, не доводя до кипения.
Подавайте с зеленью или сухариками. Суп получается нежным, ароматным и со временем становится только вкуснее.
