06 апреля 2026 в 17:00

Куриный бешбармак: мясо тает во рту, бульон — золотистый, а готовится в два раза быстрее

Беру курицу, лук и лапшу — и готовлю бешбармак, который по вкусу не уступает традиционной баранине, но готовится быстрее, легче и обходится в разы дешевле. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного обеда или уютного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: сочное куриное мясо, которое буквально тает во рту, ароматный наваристый бульон, мягкая лапша и карамелизированный лук, который придает блюду неповторимый вкус.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (около 1,5 кг), 3 луковицы, 500 г лапши для бешбармака (или домашней), 2 лавровых листа, 5–6 горошин черного перца, соль по вкусу, зелень для подачи. Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, добавьте соль, перец и лавровый лист. Варите до готовности, примерно 1–1,5 часа.

Лук нарежьте тонкими полукольцами, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Готовую курицу выньте из бульона, отделите мясо от костей и нарежьте кусочками. В кипящий бульон опустите лапшу, варите 3–5 минут до готовности. Откиньте на дуршлаг.

На большое блюдо выложите лапшу, сверху — куриное мясо, затем — обжаренный лук. Полейте небольшим количеством бульона и посыпьте рубленой зеленью. Подавайте горячим — этот бешбармак понравится даже тем, кто никогда не пробовал традиционный вариант.

Проверено редакцией
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Семья и жизнь
Голубцы ленивые с капустой: три способа быстро накормить семью обедом
Общество
На дрожжах — прошлый век: этот капустный «кулич» с мясом и рисом готовится за час — сытнее пирога и наряднее запеканки
Общество
Салат «Дачный» стругается за 7 минут. Просто объедение, и варить ничего не надо
Общество
Такие улитки верчу и на праздник, и на ужин: 7 минут, и уже печем — вкусные шашлычки из бекона и курицы в духовке
Мария Левицкая
М. Левицкая
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

