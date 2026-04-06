Куриный бешбармак: мясо тает во рту, бульон — золотистый, а готовится в два раза быстрее

Беру курицу, лук и лапшу — и готовлю бешбармак, который по вкусу не уступает традиционной баранине, но готовится быстрее, легче и обходится в разы дешевле. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного семейного обеда или уютного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: сочное куриное мясо, которое буквально тает во рту, ароматный наваристый бульон, мягкая лапша и карамелизированный лук, который придает блюду неповторимый вкус.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (около 1,5 кг), 3 луковицы, 500 г лапши для бешбармака (или домашней), 2 лавровых листа, 5–6 горошин черного перца, соль по вкусу, зелень для подачи. Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, добавьте соль, перец и лавровый лист. Варите до готовности, примерно 1–1,5 часа.

Лук нарежьте тонкими полукольцами, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Готовую курицу выньте из бульона, отделите мясо от костей и нарежьте кусочками. В кипящий бульон опустите лапшу, варите 3–5 минут до готовности. Откиньте на дуршлаг.

На большое блюдо выложите лапшу, сверху — куриное мясо, затем — обжаренный лук. Полейте небольшим количеством бульона и посыпьте рубленой зеленью. Подавайте горячим — этот бешбармак понравится даже тем, кто никогда не пробовал традиционный вариант.

