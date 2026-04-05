Такие улитки верчу и на праздник, и на ужин: 7 минут, и уже печем — вкусные шашлычки из бекона и курицы в духовке

Это блюдо выручает всегда: готовится легко, выглядит аппетитно и подходит как для ужина, так и для праздничного стола. Минимум ингредиентов — максимум вкуса, а результат получается сочным и насыщенным.

Ингредиенты: куриное филе — ~800 г, соевый соус — 4 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу, сушеный чеснок — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., орегано — 1 ч. л., сырокопченый бекон — 600 г.

Куриное филе нарежьте кусочками среднего размера. Смешайте соевый соус, масло и специи, тщательно перемешайте с мясом, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом. Оставьте на 30–60 минут.

Затем каждый кусочек курицы оберните полоской бекона, нанижите на деревянные шпажки и выложите на противень или решетку. Запекайте при 180 °C 30–40 минут до румяной корочки.

