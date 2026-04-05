Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 15:02

Такие улитки верчу и на праздник, и на ужин: 7 минут, и уже печем — вкусные шашлычки из бекона и курицы в духовке

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо выручает всегда: готовится легко, выглядит аппетитно и подходит как для ужина, так и для праздничного стола. Минимум ингредиентов — максимум вкуса, а результат получается сочным и насыщенным.

Ингредиенты: куриное филе — ~800 г, соевый соус — 4 ст. л., оливковое масло — 2 ст. л., соль и перец — по вкусу, сушеный чеснок — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., орегано — 1 ч. л., сырокопченый бекон — 600 г.

Куриное филе нарежьте кусочками среднего размера. Смешайте соевый соус, масло и специи, тщательно перемешайте с мясом, чтобы каждый кусочек пропитался маринадом. Оставьте на 30–60 минут.

Затем каждый кусочек курицы оберните полоской бекона, нанижите на деревянные шпажки и выложите на противень или решетку. Запекайте при 180 °C 30–40 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом шейки. Готовим, как шашлык, в духовке. Классный рецепт в рукаве и нежнейшее мясо.

Проверено редакцией
курица
бекон
шашлык
простой рецепт
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.