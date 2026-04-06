06 апреля 2026 в 16:01

Салат «Дачный» стругается за 7 минут. Просто объедение, и варить ничего не надо

Фото: D-NEWS.ru
Свежий, сочный и очень легкий салат «Дачный» — идеальный вариант, когда хочется быстро и вкусно. Когда нет желания стоять у плиты, а хочется чего-то свежего и сытного, этот салат отлично выручает. Все ингредиенты простые и доступные, а сочетание получается очень удачным.

Копченая курица дает насыщенный вкус, овощи — сочность и хруст, а пучок зелени добавляет свежесть и аромат. В итоге — быстрый салат, который идеально подходит и на каждый день, и на дачный стол.

Продукты

Консервированный горошек — 0,5 банки, копченая курица — 100 г, редис — 3 шт., свежий огурец — 1 шт., пучок зелени (укроп, петрушка) — 1 шт., сметана или майонез — по вкусу, соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Горошек выкладываем в салатницу. Курицу, огурец и редис нарезаем небольшими кубиками, зелень мелко рубим и добавляем к остальным ингредиентам.

Заправляем сметаной или майонезом, солим, перчим и аккуратно перемешиваем — салат готов буквально за несколько минут и получается очень сочным и ароматным.

Ранее мы делились рецептом сочного пирога-кругляша с курицей и картошкой на слоеном тесте. Готовится быстро и с изюминкой.

Проверено редакцией
салаты
курица
зелень
простой рецепт
дача
Ольга Шмырева
