Завернула в лаваш 3 ингредиента: эти улитки съедают быстрее мясных салатов — быстрый рецепт закуски на все случаи

Эти улитки из лаваша — идеальный вариант, когда нужно накрыть стол без лишней суеты. Если нужно быстро приготовить закуску, которая понравится всем, этот рецепт выручает всегда. Лаваш пропитывается соусом и становится мягким, а начинка получается сочной и насыщенной.

Морковь по-корейски дает пикантность, ветчина — сытность, а вареные яйца делают вкус более нежным и сбалансированным. В итоге — простая закуска, которая уходит со стола одной из первых.

Продукты

Лаваш — 1 большой, ветчина — 200 г, морковь по-корейски — 200 г, яйца вареные — 3 шт., майонез — по вкусу, чеснок — по вкусу.

Приготовление

Лаваш смазываем майонезом, смешанным с чесноком. Вареные яйца натираем на крупной терке или нарезаем мелко и равномерно распределяем по лавашу. Сверху выкладываем морковь по-корейски, затем ломтики ветчины.

Плотно сворачиваем в рулет, стараясь не оставлять пустот, и убираем в холодильник на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей нарезаем на аккуратные «улитки» — получается сочная, пикантная и очень удобная закуска.

