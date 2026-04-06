Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 15:05

Завернула в лаваш 3 ингредиента: эти улитки съедают быстрее мясных салатов — быстрый рецепт закуски на все случаи

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти улитки из лаваша — идеальный вариант, когда нужно накрыть стол без лишней суеты. Если нужно быстро приготовить закуску, которая понравится всем, этот рецепт выручает всегда. Лаваш пропитывается соусом и становится мягким, а начинка получается сочной и насыщенной.

Морковь по-корейски дает пикантность, ветчина — сытность, а вареные яйца делают вкус более нежным и сбалансированным. В итоге — простая закуска, которая уходит со стола одной из первых.

Продукты

Лаваш — 1 большой, ветчина — 200 г, морковь по-корейски — 200 г, яйца вареные — 3 шт., майонез — по вкусу, чеснок — по вкусу.

Приготовление

Лаваш смазываем майонезом, смешанным с чесноком. Вареные яйца натираем на крупной терке или нарезаем мелко и равномерно распределяем по лавашу. Сверху выкладываем морковь по-корейски, затем ломтики ветчины.

Плотно сворачиваем в рулет, стараясь не оставлять пустот, и убираем в холодильник на 2–3 часа, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей нарезаем на аккуратные «улитки» — получается сочная, пикантная и очень удобная закуска.

Проверено редакцией
лаваш
яйца
ветчина
простой рецепт
закуска
Ольга Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин присвоил наименования «гвардейских» армии и авиаполку
«Блудонатр»: «Радио Судного дня» передало новое сообщение
Житель Дагестана спас женщину с четырьмя детьми из тонущей машины
«Издевательство над детьми»: актер Полицеймако призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ
Одна из стран СНГ пообещала поддержку ОДКБ
Экономист оценил вероятность роста цен на нефть
Политолог назвал истинную причину энергетического кризиса в Европе
«Раб божий или свободный?»: Поклонская объяснила уход от христианства
ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране
Новый худрук «Коляда-Театра» поделился планами по развитию учреждения
В ЛНР эвакуировали всех горняков из атакованной ВСУ шахты
Россиянка с сыном «наварили» 30 млн рублей на маткапитале
В Токио обнаружили более 100 неизвестных снимков The Beatles
Киев потерял десятки «птичек» над Россией всего за шесть часов
«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева
Индия хочет «поставить» змей и крокодилов вместо пограничников
Страховой эксперт рассказал, сколько составят выплаты за угнанную машину
Путин созовет совещание по ситуации с паводками в Дагестане
Трафик через Ормузский пролив вырос до максимума с начала весны
Стало известно, кто может подсидеть США и занять главенствующую роль в НАТО
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.