06 апреля 2026 в 17:15

Постный пирог, который съедают до крошки?: капуста в нем вкуснее мяса, честно!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Даже в пост можно готовить так, что никто не почувствует «ограничений». Этот капустный пирог получается мягким, ароматным и сытным — идеален для семейного ужина или перекуса.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 500 г;
  • мука — 400 г;
  • вода — 400 мл;
  • растительное масло — 70 мл + для жарки;
  • лук — 1 шт. (100 г);
  • морковь — 1 шт. (100 г);
  • дрожжи сухие — 7 г;
  • сахар — 20 г;
  • томатная паста — 40 г;
  • соль — по вкусу;
  • куркума — по желанию;
  • кунжут — 10 г.

Приготовление

Смешайте муку, дрожжи, сахар и соль, влейте теплую воду и масло. Замесите мягкое тесто и оставьте в тепле на 30–40 минут — оно станет воздушным.

Капусту нашинкуйте, лук и морковь измельчите. Обжарьте овощи до мягкости, добавьте томатную пасту и соль — начинка должна быть сочной и ароматной.

В форму выложите половину теста, сверху распределите начинку и накройте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом.

Выпекайте при 180 градусах около 50 минут. Дайте пирогу немного остыть — так он станет еще вкуснее и легче режется.

Читайте также
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Общество
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Куриный бешбармак: мясо тает во рту, бульон — золотистый, а готовится в два раза быстрее
Общество
Куриный бешбармак: мясо тает во рту, бульон — золотистый, а готовится в два раза быстрее
Глазурь «5 секунд» для кулича: никаких взбиваний и водяной бани. Образует красивую глянцевую шапку
Общество
Глазурь «5 секунд» для кулича: никаких взбиваний и водяной бани. Образует красивую глянцевую шапку
Гости в шоке, а вы за 20 минут? Этот тарт-перевертыш выглядит как из ресторана
Общество
Гости в шоке, а вы за 20 минут? Этот тарт-перевертыш выглядит как из ресторана
Марина Макарова
