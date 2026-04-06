Постный пирог, который съедают до крошки?: капуста в нем вкуснее мяса, честно!

Даже в пост можно готовить так, что никто не почувствует «ограничений». Этот капустный пирог получается мягким, ароматным и сытным — идеален для семейного ужина или перекуса.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 500 г;
- мука — 400 г;
- вода — 400 мл;
- растительное масло — 70 мл + для жарки;
- лук — 1 шт. (100 г);
- морковь — 1 шт. (100 г);
- дрожжи сухие — 7 г;
- сахар — 20 г;
- томатная паста — 40 г;
- соль — по вкусу;
- куркума — по желанию;
- кунжут — 10 г.
Приготовление
Смешайте муку, дрожжи, сахар и соль, влейте теплую воду и масло. Замесите мягкое тесто и оставьте в тепле на 30–40 минут — оно станет воздушным.
Капусту нашинкуйте, лук и морковь измельчите. Обжарьте овощи до мягкости, добавьте томатную пасту и соль — начинка должна быть сочной и ароматной.
В форму выложите половину теста, сверху распределите начинку и накройте оставшимся тестом. Посыпьте кунжутом.
Выпекайте при 180 градусах около 50 минут. Дайте пирогу немного остыть — так он станет еще вкуснее и легче режется.
Зачем покупать готовый плавленый сыр, если его легко приготовить дома из простых продуктов? Этот рецепт дарит нежную кремовую текстуру и яркий вкус.