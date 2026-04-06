Гости в шоке, а вы за 20 минут? Этот тарт-перевертыш выглядит как из ресторана

Этот десерт — настоящая находка для занятых хозяек. Минимум усилий, а результат — как из кондитерской: нежный, ароматный и эффектный тарт, который всегда производит впечатление.

Ингредиенты

Банан — 1 шт. (120 г)

Финики — 4–5 шт. (80 г)

Слоеное тесто — 200 г

Темный шоколад — 10 г

Сливочное масло — 50 г

Сахар — 50 г

Сахарная пудра — 10 г

Приготовление

Банан нарежьте кружочками, финики очистите от косточек и измельчите. В сковороде растопите масло с сахаром до золотистой карамели — именно она создает тот самый «вау-эффект».

В центр выложите финики, вокруг распределите бананы и посыпьте тертым шоколадом. Сверху накройте раскатанным слоеным тестом, слегка подогнув края внутрь.

Выпекайте при 180 градусах около 30 минут до румяной корочки. Сразу после духовки аккуратно переверните тарт на блюдо.

Дайте немного остыть, посыпьте пудрой — и подавайте. Снаружи карамельная корочка, внутри мягкая сладкая начинка… устоять невозможно!

