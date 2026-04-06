06 апреля 2026 в 15:15

Гости в шоке, а вы за 20 минут? Этот тарт-перевертыш выглядит как из ресторана

Этот десерт — настоящая находка для занятых хозяек. Минимум усилий, а результат — как из кондитерской: нежный, ароматный и эффектный тарт, который всегда производит впечатление.

Ингредиенты

  • Банан — 1 шт. (120 г)
  • Финики — 4–5 шт. (80 г)
  • Слоеное тесто — 200 г
  • Темный шоколад — 10 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сахар — 50 г
  • Сахарная пудра — 10 г

Приготовление

Банан нарежьте кружочками, финики очистите от косточек и измельчите. В сковороде растопите масло с сахаром до золотистой карамели — именно она создает тот самый «вау-эффект».

В центр выложите финики, вокруг распределите бананы и посыпьте тертым шоколадом. Сверху накройте раскатанным слоеным тестом, слегка подогнув края внутрь.

Выпекайте при 180 градусах около 30 минут до румяной корочки. Сразу после духовки аккуратно переверните тарт на блюдо.

Дайте немного остыть, посыпьте пудрой — и подавайте. Снаружи карамельная корочка, внутри мягкая сладкая начинка… устоять невозможно!

Этот десерт создал для того, чтобы в него влюблялись: делюсь рецептом невероятного клюквенного кекса
Общество
Этот десерт создал для того, чтобы в него влюблялись: делюсь рецептом невероятного клюквенного кекса
О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе
Общество
О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе
Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных
Общество
Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Общество
В России начнет действовать новый ГОСТ на распространенный продукт
Марина Макарова
М. Макарова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

