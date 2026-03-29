29 марта 2026 в 19:19

Копченые щи за полчаса без долгой варки: насыщенный суп с ароматом как из печи

Когда времени на готовку мало, выручает простой, но хитрый прием — копченые крылья. Они быстро насыщают бульон вкусом и ароматом, словно суп томился несколько часов. В результате получаются густые, ароматные щи без лишних усилий.

Ингредиенты:

  • копченые куриные крылья — 450 г;
  • капуста белокочанная — 300 г;
  • картофель — 400 г;
  • лук — 100 г;
  • морковь — 100 г;
  • томатная паста — 20 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • вода — 2–2,5 л;
  • соль, черный перец, зелень — по вкусу.

Приготовление

Лук нарежьте кубиками, морковь натрите и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте разделенные крылья и прогрейте пару минут — так раскроется их копченый аромат. Вмешайте томатную пасту, затем влейте кипяток и доведите до кипения.

Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кастрюлю, через 5 минут добавьте нашинкованную капусту. Варите 15–20 минут до готовности овощей. В конце добавьте чеснок, зелень, соль и перец, накройте крышкой и дайте настояться несколько минут.

Щи получаются густыми, с ярким вкусом и легкой дымной ноткой — особенно хороши на следующий день.

Зачем покупать готовый плавленый сыр, если его легко приготовить дома из простых продуктов? Этот рецепт дарит нежную кремовую текстуру и яркий вкус.

Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стихия оставила без электричества два района Чечни
Над жителями дагестанского города нависла новая угроза
Российская делегация вернулась домой после переговоров в США
Зеленского уличили в еженедельной отправке €5 млн венгерской оппозиции
Пожар в порту Усть-Луга после атаки БПЛА был локализован
Водитель наехал на восьмилетнего ребенка на юге Москвы
«Убраться подальше»: КСИР пообещал стереть с лица земли ценные объекты США
105-летняя британка раскрыла неожиданный секрет долголетия
Китай станет на один шаг ближе к России
Американский подполковник заявил о провале США в конфликте с Ираном
Финляндию сковала паника еще от одной пугающей находки
«Окончательно предотвратить»: Нетаньяху принял важное решение по Ливану
В офисе Нетаньяху объяснили, почему закрыли двери храма перед патриархом
Казус Киркорова в Барнауле попал под прицел транспортной полиции
На Западе пришли в ужас от слов Каллас о давлении на Россию
Россияне столкнулись с неожиданными трудностями в Таиланде
«На куски»: в Иране пообещали накормить акул американскими военными
В Махачкале определили судьбу детских садов на фоне разгула стихии
Кувейт раскрыл данные об атаке Ирана на военный лагерь
Губернатор раскрыл последствия ударов ВСУ по Запорожью
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
