Копченые щи за полчаса без долгой варки: насыщенный суп с ароматом как из печи

Когда времени на готовку мало, выручает простой, но хитрый прием — копченые крылья. Они быстро насыщают бульон вкусом и ароматом, словно суп томился несколько часов. В результате получаются густые, ароматные щи без лишних усилий.

Ингредиенты:

копченые куриные крылья — 450 г;

капуста белокочанная — 300 г;

картофель — 400 г;

лук — 100 г;

морковь — 100 г;

томатная паста — 20 г;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

вода — 2–2,5 л;

соль, черный перец, зелень — по вкусу.

Приготовление

Лук нарежьте кубиками, морковь натрите и обжарьте на масле до мягкости. Добавьте разделенные крылья и прогрейте пару минут — так раскроется их копченый аромат. Вмешайте томатную пасту, затем влейте кипяток и доведите до кипения.

Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кастрюлю, через 5 минут добавьте нашинкованную капусту. Варите 15–20 минут до готовности овощей. В конце добавьте чеснок, зелень, соль и перец, накройте крышкой и дайте настояться несколько минут.

Щи получаются густыми, с ярким вкусом и легкой дымной ноткой — особенно хороши на следующий день.

