06 апреля 2026 в 13:00

Глазурь «5 секунд» для кулича: никаких взбиваний и водяной бани. Образует красивую глянцевую шапку

Фото: D-NEWS.ru
Беру сухое молоко, сгущенку и лимонный сок — и через минуту на столе глянцевая густая глазурь, которая не крошится и не липнет. Она идеально ложится на кулич, быстро застывает и держит форму даже при нарезке.

Для приготовления вам понадобится: 4 столовые ложки сухого молока, 6–8 столовых ложек сгущенного молока, 2 чайные ложки лимонного сока. Смешайте сухое и сгущенное молоко, добавьте лимонный сок, перемешайте до однородности.

Если глазурь получилась жидкой — добавьте еще сухого молока, если слишком густой — добавьте сгущенки. Главное — не делайте ее слишком густой, иначе толстый слой будет долго сохнуть и может липнуть. Наносите глазурь на остывший кулич ложкой или кисточкой.

Она застывает при комнатной температуре за 10–15 минут, образуя плотную глянцевую шапку. Эта глазурь не требует ни миксера, ни водяной бани, ни опыта — справится даже тот, кто никогда не украшал выпечку. Идеальный вариант для тех, кто ценит скорость, простоту и отличный результат.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Вы спите — оно работает: ночное тесто для куличей, после выпекания неделю остаются мягкими
О них забыли даже бабушки? Эти опеканцы к борщу затмят любой хлеб на столе
Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
«Глобализация безразличия»: папа Лев XIV выступил с пасхальным призывом
рецепты
Пасха
глазурь
кулинария
Мария Левицкая
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
