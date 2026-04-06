Глазурь «5 секунд» для кулича: никаких взбиваний и водяной бани. Образует красивую глянцевую шапку

Беру сухое молоко, сгущенку и лимонный сок — и через минуту на столе глянцевая густая глазурь, которая не крошится и не липнет. Она идеально ложится на кулич, быстро застывает и держит форму даже при нарезке.

Для приготовления вам понадобится: 4 столовые ложки сухого молока, 6–8 столовых ложек сгущенного молока, 2 чайные ложки лимонного сока. Смешайте сухое и сгущенное молоко, добавьте лимонный сок, перемешайте до однородности.

Если глазурь получилась жидкой — добавьте еще сухого молока, если слишком густой — добавьте сгущенки. Главное — не делайте ее слишком густой, иначе толстый слой будет долго сохнуть и может липнуть. Наносите глазурь на остывший кулич ложкой или кисточкой.

Она застывает при комнатной температуре за 10–15 минут, образуя плотную глянцевую шапку. Эта глазурь не требует ни миксера, ни водяной бани, ни опыта — справится даже тот, кто никогда не украшал выпечку. Идеальный вариант для тех, кто ценит скорость, простоту и отличный результат.

