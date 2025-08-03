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03 августа 2025 в 07:56

С ржаным хлебом и по-фински! Два простых рецепта засолки огурцов на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется разнообразия в заготовках, эти два проверенных рецепта станут настоящей находкой! Первый — старинный способ с ржаным хлебом, который придает огурцам неповторимый аромат. Второй — финский вариант с неожиданными ингредиентами, который удивит даже бывалых хозяек. Оба рецепта гарантируют хрустящие, ароматные огурчики, которые не стыдно подать к праздничному столу.

1. Огурцы с ржаным хлебом (старинный рецепт)

Отберите крепкие огурцы среднего размера (около 2 кг на 3-литровую банку). Замочите их в холодной воде на 3–5 часов, меняя воду каждые 1,5 часа. Обрежьте кончики или проколите вилкой. 2–3 ломтика ржаного хлеба подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета. В стерильную банку уложите огурцы вертикально, добавьте 3–4 зубчика чеснока, зонтик укропа и поджаренный хлеб. Приготовьте рассол: 2 ст. л. соли на 1,5 л воды, доведите до кипения. Залейте огурцы кипящим рассолом до самого верха банки, сразу закатайте. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, затем перенесите в прохладное место.

2. Огурцы по-фински (пикантный вариант)

На 3-литровую банку: 1,5 кг мелких огурцов, 1 красный сладкий перец, 1 морковь, 3 луковицы. Маринад: 1 л воды, 200 г сахара, 2 ст. л. соли, 200 мл 9% уксуса, 1 ч. л. горчичных зерен. Огурцы замочите на 2 часа в холодной воде. Овощи нарежьте: перец — полосками, морковь — кружочками, лук — кольцами. Уложите в банку слоями, залейте кипящим маринадом. Стерилизуйте 10 минут, закатайте. Через месяц можно пробовать — получаются хрустящие огурчики с необычным сладко-кислым вкусом.

Оба рецепта проверены временем! Хлебные огурцы — ароматные и насыщенные, финские — с оригинальным вкусом и красивым видом. Попробуйте оба варианта — и ваши зимние застолья заиграют новыми красками! Приятных заготовок!

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огурцы
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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