На Солнце произошла мощная вспышка класса М На Солнце произошла сильная вспышка длительностью 11 минут

Вспышка класса М зарегистрирована на Солнце в воскресенье, 3 августа, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Она, по словам ученых, продолжалась 11 минут, передает ТАСС. Причиной стало формирование новых активных центров на звезде.

3 августа в 16:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E23) зарегистрирована вспышка M2.9 продолжительностью 11 минут, — сказано в публикации.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Российской академии наук (ИЗМИ РАН) Мария Абунина рассказала, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения. По ее словам, при этом исследований, доказывающих, что космическая погода не может отразиться на состоянии человека, нет.

Тем временем Европейское космическое агентство (ESA) представило новое изображение спиральной галактики NGC 1309 в рамках рубрики «Снимок недели». Эта галактика располагается на расстоянии примерно 100 млн световых лет от Земли. На снимке запечатлели «звезду-зомби».