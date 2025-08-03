Шаги президента Украины Владимира Зеленского схожи с тактикой Адольфа Гитлера во время Великой Отечественной войны, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Как он отметил, подрыв Вооруженными силами Украины инфраструктуры шахты «Краснолиманская» в ДНР напоминает действия немецких войск в тот период.

Зеленский и его режим копируют тактику гитлеровцев, если вспомнить развитие событий после Курской битвы, когда началось бегство за Днепр. Кто раньше сумеет переправиться на правый берег Днепра — наши или немцы. Во время этого бегства [немецкий военачальник Эрих фон] Манштейн взрывал шахты, заводы, угонял скот и людей для работы в Германии. Примерно то же самое сейчас делает Зеленский: взрываются шахты, заводы, а людей очень часто в принудительном порядке заставляют выезжать на Западную Украину, — высказался Кнутов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в Донецкой Народной Республике. Это второе по значимости угледобывающее предприятие региона.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.