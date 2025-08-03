Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 17:39

«Копируют гитлеровцев»: военэксперт о тактике Зеленского в ДНР

Военэксперт Кнутов: подрыв ВСУ угольной шахты в ДНР напоминает действия Гитлера

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаги президента Украины Владимира Зеленского схожи с тактикой Адольфа Гитлера во время Великой Отечественной войны, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Как он отметил, подрыв Вооруженными силами Украины инфраструктуры шахты «Краснолиманская» в ДНР напоминает действия немецких войск в тот период.

Зеленский и его режим копируют тактику гитлеровцев, если вспомнить развитие событий после Курской битвы, когда началось бегство за Днепр. Кто раньше сумеет переправиться на правый берег Днепра — наши или немцы. Во время этого бегства [немецкий военачальник Эрих фон] Манштейн взрывал шахты, заводы, угонял скот и людей для работы в Германии. Примерно то же самое сейчас делает Зеленский: взрываются шахты, заводы, а людей очень часто в принудительном порядке заставляют выезжать на Западную Украину, — высказался Кнутов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ частично подорвали промышленную инфраструктуру шахты «Краснолиманская» в Донецкой Народной Республике. Это второе по значимости угледобывающее предприятие региона.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

ВСУ
СВО
Владимир Зеленский
ДНР
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
В Европе признали потерю Украиной части территорий
«Труба до Киева доведет»: военкор рассказал о новой фобии украинцев
«США — жулики»: профессор дал один совет Москве насчет Вашингтона
NASA продлит контракт на языковую поддержку в России
Российский сенатор указал на верный признак кризиса партийной системы США
«Поводок на шее остался»: экс-депутат Рады о возможном бегстве Зеленского
Власти разъяснили, зачем в России сократили уроки родного языка
Военэксперт ответил, какие «сюрпризы» готовит Зеленский для России
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.