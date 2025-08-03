Как сделать бенто-торт: простой, но модный десерт

Маленький, милый и очень вкусный — бенто-торт стал настоящим хитом в соцсетях. Его дарят друзьям, берут на пикники, готовят для себя — потому что можно съесть в одиночку без угрызений совести. Секрет в миниатюрности и простой сборке: вырезать коржи из обычного бисквита и украсить кремом — легко даже новичку.

Сначала испеките бисквит: взбейте 2 яйца с 80 г сахара до пышности. Просейте 80 г муки, аккуратно вмешайте в массу. Вылейте тесто в квадратную или прямоугольную форму и выпекайте при 180 °C около 20–25 минут. Остудите. Стаканом или с помощью кулинарного кольца вырежьте 3–4 круглых коржа — диаметр около 10 см.

Для крема соедините 150 г сливочного сыра, 100 г сливок и 1–2 ст. л. сахарной пудры. Взбейте до пышности. Если хотите яркий эффект — разделите крем на части и добавьте пищевые красители. Можно также использовать ягодный или шоколадный крем.

Соберите торт: чередуйте коржи и крем, слегка прижимая. Верх и бока аккуратно обмажьте с помощью силиконовой лопатки. Украсьте по вкусу — узорами из крема, надписями, фигурками, цветами или посыпкой. Поместите в крафтовую коробку — как в настоящей кондитерской.

Совет: если хотите ароматный вариант, пропитайте коржи сиропом с ванилью или ликером. А для более плотной текстуры используйте песочное или шоколадное тесто.

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