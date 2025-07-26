Теперь подаю мясо только так! Готовлю смородиновый соус за 15 минут

Теперь подаю мясо только так! Готовлю смородиновый соус за 15 минут

Если вы когда-нибудь пробовали ягоды с мясом, то наверняка знаете, что это очень вкусно. Приготовьте такую добавку к блюду по нашему рецепту. Готовится просто, хранится до недели, подается как горячим, так и охлажденным.

Промойте 250 г красной смородины, удалите веточки. Выложите ягоды в сотейник, добавьте 2–3 ст. л. воды и поставьте на медленный огонь. Дождитесь, пока ягоды начнут лопаться, — это займет 5–6 минут.

Протрите массу через сито, чтобы избавиться от семечек и шкурок. Полученное пюре снова верните на огонь. Всыпьте 1 ст. л. сахара (можно больше, если ягоды очень кислые), щепотку соли, 1 ч. л. уксуса (6% или бальзамического) и немного черного перца. По желанию добавьте каплю соевого соуса или щепотку сухого чеснока.

Варите 5–7 минут до загустения. Соус должен получиться слегка текучим, с бархатной текстурой. Снимите с огня и охладите. Если нужно, доведите до идеальной консистенции, добавив чуть-чуть воды или, наоборот, уварив лишнюю жидкость.

Совет: этот соус отлично сочетается с уткой, свининой, говядиной и даже сыром — попробуйте подать его к мясной тарелке или паштету.

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