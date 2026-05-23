Закуска к шашлыку и не только: жареные баклажаны с сыром — исчезают быстрее, чем мясо

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит баклажаны, но не хочет возиться со сложными закусками. Никакой возни — просто нарезал, обжарил, посыпал сыром и зеленью.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные баклажаны с хрустящей золотистой корочкой и тягучей сырной шапкой, с ароматом чеснока и базилика. Они идеально дополняют шашлык, жареное мясо или выступают как самостоятельная закуска. Готовятся быстро, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 2 баклажана, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, пучок базилика, соль, перец, растительное масло для жарки.

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см, посолите, оставьте на 15 минут, затем промойте и обсушите. Обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки. Выложите на тарелку. Чеснок пропустите через пресс, сыр натрите на терке, базилик мелко порубите. Посыпьте баклажаны сыром, чесноком и базиликом. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти жареные баклажаны с сыром. Сыр расплавился равномерно, а базилик добавил свежести. Даже те, кто не любит баклажаны, уплетали их за обе щеки. Кстати, вместо базилика можно взять петрушку или кинзу — вкус станет ярче. Рецепт — настоящая находка для шашлычных посиделок!

