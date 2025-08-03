Асфальт провалился прямо под троллейбусом и попал на видео Асфальт обрушился прямо под троллейбусом во время мощного ливня в Казани

Асфальт обрушился прямо под троллейбусом в Советском районе Казани, сообщил Telegram-канал «Казань на максималках», опубликовав соответствующие кадры. На видео показано, как транспортное средство буквально повисло над образовавшейся дырой.

Инцидент произошел на улице Сахарова во время мощного ливня. Потоки воды полностью размыли асфальт — дорожное покрытие не выдержало и рассыпалось, оставив после себя глубокую яму размером несколько квадратных метров. Оперативные службы работают на месте происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мощный ливень парализовал Туапсинский район Краснодарского края и превратил улицы курортных поселков в грязевые потоки. В Новомихайловском уровень воды дошел до колен, а по трассе начала передвигаться лодка. По словам очевидцев, в некоторых районах включили сирены и предупреждают о возможной эвакуации.

До этого смерч пронесся по селу Агой в Краснодарском крае, подняв в воздух катамаран и разрушив автомобильный мост. Ураганный ветер с дождем буквально сметал все на своем пути. В администрации Туапсинского района предупредили о ливнях с грозой, градом, смерчах и ветре до 25 м/с.