Бузова стала свидетельницей атаки БПЛА в Адлере

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала свидетелем атаки беспилотников ВСУ в ночь на 3 августа в Адлере, рассказала она в своем Telegram-канале. Артистка увидела мощный взрыв над морем.

Сегодня ночью мне было очень страшно… Сначала был грохот, я вышла из номера на балкон, и все произошло очень быстро. Взрыв прямо перед глазами над морем. И началось: грохот, сирены по всему Адлеру, — поделилась артистка.

Бузова отметила, что все произошло около двух часов ночи. На протяжении трех часов она и ее команда были без связи и не понимали, что происходит. О том, что это была атака беспилотников, певица узнала только утром из новостей.

Артистка также выразила благодарность сотрудникам службы безопасности отеля и российской системе ПВО за оперативную и слаженную работу.

Ранее в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Адлерском районе города Сочи пострадала женщина. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с осколочными ранениями. Ее жизни ничего не угрожает.