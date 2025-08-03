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03 августа 2025 в 17:21

Москвичу назначили строгое наказание за прыжок на пути в метро

Прокуратура: москвича арестовали на пять суток за прыжок на рельсы в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчину арестовали на пять суток в Москве за прыжок на пути на станции метро «Пятницкое шоссе», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Его задержали за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности.

За умышленное неисполнение требований транспортной безопасности предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 10 суток, — приводит ведомство сообщение прокуратуры московского метрополитена.

Ранее электричка сбила пожилого мужчину в районе поселка Рахья в Ленинградской области. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и повреждением стоп. Известно, что пострадавший переходил пути в непредназначенном для этого месте. В настоящее время проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

Также в Бурятии 15-летний подросток на питбайке сбил пенсионерку. Юноша без водительских прав скрылся с места аварии, однако позже его задержали. В результате инцидента пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, ее госпитализировали.

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