Родственники членов 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) требуют наказать украинское командование за потери подразделения в российском приграничье, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам инсайдеров, на данный момент возмущения не дали результатов.

Родные и близкие мобилизованных украинцев в 24-й ОШБ «Айдар» окончательно осознали, что командование батальона просто отправило на убой их родственников на Теткинском направлении. Сегодня они пытаются привлечь командиров к некой ответственности, однако, как показывает практика, постами в соцсетях вдовы ничего не добьются, — констатировали в силовых ведомствах.

Ранее журналисты сообщили, что в Сумской области штурмовая рота «Айдара» была уничтожена в полном составе. Отмечается, что это произошло в районе Бессаловки. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Также военный эксперт Алексей Леонков не исключил, что бойцов батальона «Айдар» могли уничтожить в Часове Яре. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.