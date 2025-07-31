Названы подразделения ВСУ, которые были уничтожены в боях за Часов Яр Военэксперт Леонков: в Часове Яре могла быть уничтожена бригада ВСУ «Хищник»

Украинская армия понесла значительные потери в ходе боев в Часове Яре, в том числе могла быть уничтожена бригада «Хищник», заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, она состояла преимущественно из иностранных наемников. Также он добавил, что в Часове Яре ВС России могли уничтожить бойцов ВСУ из полка «Кракен» и батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В Часове Яре было сосредоточено подразделение из порядка девяти бригад ВСУ. Самые известные из них — это 92-я, 24-я, 5-я бригады, это айдаровские боевики из батальона «Айдар», полк «Кракен», бригада «Хищник» — это бригада сил специальных операций, так называемые международные батальоны, которые состояли в основном из иностранных наемников, — пояснил Леонков.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что ВС России осталось пройти чуть более 20 километров до Краматорска и семь километров до Константиновки. По его словам, взятие Часова Яра позволило создать плацдарм для наступления на эти укрепрайоны.