Крыжовник открыл для себя заново — кладу в этот салат вместо помидоров. Хруст, свежесть и яркий вкус обеспечены

Крыжовник открыл для себя заново — кладу в этот салат вместо помидоров. Хруст, свежесть и яркий вкус обеспечены

Честно, долго сомневался, класть ли крыжовник в салат. Но первый же укус — и я понял: это гениально.

Ингредиенты

Цукини — 1 шт., морковь — 1 шт., горошек стручковый — 100 г, крыжовник — 200 г, имбирь — 10 г, соевый соус — 1 ст. л., мед — 2 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., арахис жареный — 40 г.

Как готовлю

Сначала делаю заправку — натираю имбирь на мелкой терке, смешиваю с соевым соусом, медом и маслом. Туда же отправляю нарезанный крыжовник, он даст кислоту и сладость. Тем временем нарезаю цукини и морковь тонкими длинными лентами — овощечистка тут лучший друг. Стручковый горошек разрезаю вдоль пополам, чтобы он быстрее пропитался. Все складываю в миску с заправкой, хорошенько перемешиваю. Перед подачей щедро посыпаю рубленым арахисом — он добавляет хруст и сытность.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько сочным получился салат без капли майонеза. Крыжовник работает лучше любой заправки. Горошек и цукини — идеальная пара, нежная и хрустящая одновременно. Рекомендую подавать охлажденным, в жару это просто спасение.