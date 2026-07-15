Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 12:12

Крыжовник открыл для себя заново — кладу в этот салат вместо помидоров. Хруст, свежесть и яркий вкус обеспечены

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Честно, долго сомневался, класть ли крыжовник в салат. Но первый же укус — и я понял: это гениально.

Ингредиенты

Цукини — 1 шт., морковь — 1 шт., горошек стручковый — 100 г, крыжовник — 200 г, имбирь — 10 г, соевый соус — 1 ст. л., мед — 2 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., арахис жареный — 40 г.

Как готовлю

Сначала делаю заправку — натираю имбирь на мелкой терке, смешиваю с соевым соусом, медом и маслом. Туда же отправляю нарезанный крыжовник, он даст кислоту и сладость. Тем временем нарезаю цукини и морковь тонкими длинными лентами — овощечистка тут лучший друг. Стручковый горошек разрезаю вдоль пополам, чтобы он быстрее пропитался. Все складываю в миску с заправкой, хорошенько перемешиваю. Перед подачей щедро посыпаю рубленым арахисом — он добавляет хруст и сытность.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько сочным получился салат без капли майонеза. Крыжовник работает лучше любой заправки. Горошек и цукини — идеальная пара, нежная и хрустящая одновременно. Рекомендую подавать охлажденным, в жару это просто спасение.

Проверено редакцией
Читайте также
Пользователям смартфонов перечислили способы увеличения памяти
Общество
Пользователям смартфонов перечислили способы увеличения памяти
«Одноклассники» и Банк России запустят спецпроект для предпринимателей
Общество
«Одноклассники» и Банк России запустят спецпроект для предпринимателей
Кладу овощи в рукав и забываю на час — кабачковая икра получается нежной, бархатистой, вкуснее классики
Общество
Кладу овощи в рукав и забываю на час — кабачковая икра получается нежной, бархатистой, вкуснее классики
Шесть яиц, сгущенка и какао — и через час на столе торт «Прага»: сочнее и нежнее магазинного
Общество
Шесть яиц, сгущенка и какао — и через час на столе торт «Прага»: сочнее и нежнее магазинного
В Японии придумали лапшу, для которой не нужен кипяток
Наука
В Японии придумали лапшу, для которой не нужен кипяток
Общество
рецепты
еда
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России обрушили удары по штабу бригады «Птахи Мадьяра»
В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах
Пригожин раскрыл свое отношении к откровенным фотографиям Валерии
Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском
Поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Журналист из Литвы оказался фигурантом громкого дела в России
Автоэксперт ответил, как ситуация с топливом отразится на рынке машин
«Свежая порция»: в Кремле заявили о новых «страшилках» про Россию
«Возможно, ошибся»: Масалитин объяснил поражение Франции от Испании на ЧМ
Российские тхэквондистки завоевали серебряные медали в финале Кубка мира
Песков рассказал о занятости США на Ближнем Востоке
В Кремле раскрыли, когда США займутся Украиной
Песков обвинил Прибалтику в промывании мозгов населению
«Все логично»: тренер Билялетдинов о матче Франция — Испания на ЧМ-2026
Путину доложили о паводках на Урале
Диетолог дала советы по заморозке ягод
Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов
Песков раскрыл, за какими заявлениями в США следит Кремль
«Не дать в обиду»: Поддубный призвал защитить основательницу SOS Donbass
В Кремле осудили отказ Латвии от русского языка
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.