Крымский миллионер отказался признать вину в смертельном ДТП

В Крыму 31 июля произошло ДТП, участником которого стал местный предприниматель Сергей Бейм. Его внедорожник, нарушив правила, протаранил машину с семьёй, но миллионер отказался признавать вину, сообщает Lenta.ru.

Смертельное ДТП произошло на трассе Симферополь — Евпатория. Сергей Бейм, известный на полуострове как владелец крупнейшей сети АЗС «ТЭС», ехал по обочине на автомобиле Lexus LX570, когда водитель Toyota Camry попытался совершить поворот, не заметив нарушавший ПДД внедорожник. В результате столкновения пострадала 66-летняя женщина, позже скончавшаяся в больнице, а также 11-летний мальчик, сообщает издание.

Первоначально Бейм признал вину и даже помог пострадавшей семье госпитализировать женщину и ребёнка. Однако потом он отказался от своих слов и заявил, что «всё решит суд».

По мнению родственников погибшей, Бейм может уйти от ответственности благодаря деньгам. Якобы следствие уже получило команду признать виновными обоих участников ДТП, не смотря на явные нарушения правил движения со стороны миллионера.

Ранее четыре человека погибли в ДТП с участием иномарки и грузовика в Московской области. Трагедия произошла около 21:20 на 20-м километре автодороги Коломна — Сельников у деревни Нестерово. Легковой автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком КамАЗ.