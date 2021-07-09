Крупнейшие учения Росгвардии стартовали в РФ

В России стартовали крупнейшие за всю историю Росгвардии учения «Заслон-2021». Они станут частью подготовки к главным манёврам российской армии «Запад-2021» и продлятся до 30 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Учения Росгвардии будут
Переброска солдат и техники в районы занятий будет осуществляться с помощью авиации, автомобильного и железнодорожного транспорта.
Учения должны помочь оценить готовность личного состава Росвардии к выполнению боевых задач, повысить его профессионализм. В ходе учебных мероприятий предполагается отработать задачи по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности страны.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений.