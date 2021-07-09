Крупнейшие учения Росгвардии стартовали в РФ

В России стартовали крупнейшие за всю историю Росгвардии учения «Заслон-2021». Они станут частью подготовки к главным манёврам российской армии «Запад-2021» и продлятся до 30 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Учения Росгвардии будут проводиться сразу в нескольких регионах. Их целью является подготовка к совместным стратегическим учениям «Запад-2021» в сентябре этого года. В них примут участие воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений.

Переброска солдат и техники в районы занятий будет осуществляться с помощью авиации, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Учения должны помочь оценить готовность личного состава Росвардии к выполнению боевых задач, повысить его профессионализм. В ходе учебных мероприятий предполагается отработать задачи по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности страны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений.