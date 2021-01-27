Кремль призвал выражать отношение к президенту законными методами

https://static.news.ru/photo/b22db2e2-6092-11eb-a50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с равным уважением относятся к тем, кто поддерживает главу государства, и к его идеологическим противникам.

Песков при этом подчеркнул, что отношение к президенту следует выражать в ходе голосования на выборах, а не «разбивая машины».

Тех, кто поддерживает Путина, их гораздо, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех и других. Большинство, естественно, импонируют больше, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь также коснулся темы акций протеста, прошедших в российских городах 23 января. По словам представителя Кремля, протестующих было значительно меньше, чем людей, поддержавших Путина на выборах.

Президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей, — заключил Песков.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет. Как писал NEWS.ru, в Кремле назвали террористами тех, кто привлекает к несанкционированным протестам детей.