Красивущий салат «Розовый фламинго»! Сочетание свеклы и крабовых палочек

Красивущий салат «Розовый фламинго» для дней, когда хочется ярких красок, — быстро нарезал и любуешься! Это необычное, но очень удачное сочетание! В компании с вареными вкрутую яйцами и тертым сыром он приобретает насыщенный вкус. Заправка из сметаны и майонеза с чесноком придает блюду пикантные нотки. Такой салат точно порадует любителей интересных сочетаний.
Ингредиенты
- Свекла — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Твердый сыр — 100 г
- Крабовые палочки — 100 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Сметана — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Свеклу запеките в фольге при 200 °C около часа, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите. Нарежьте свеклу и яйца кубиком, смешайте с натертым сыром и нарезанными крабовыми палочками. Чеснок пропустите через пресс, смешайте со сметаной и майонезом, посолите, поперчите.
- Смешайте ингредиенты и заправьте салат, тщательно перемешайте. Выложите в форму или кольцо, утрамбуйте, уберите в холодильник на 2 часа. Перед подачей аккуратно снимите кольцо.
Ранее мы готовили простой как 2 рубля, но вкусный салат! «Мечта» со свеклой и горошком.