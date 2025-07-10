Красивущий салат «Розовый фламинго»! Сочетание свеклы и крабовых палочек

Красивущий салат «Розовый фламинго» для дней, когда хочется ярких красок, — быстро нарезал и любуешься! Это необычное, но очень удачное сочетание! В компании с вареными вкрутую яйцами и тертым сыром он приобретает насыщенный вкус. Заправка из сметаны и майонеза с чесноком придает блюду пикантные нотки. Такой салат точно порадует любителей интересных сочетаний.

Ингредиенты

Свекла — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Твердый сыр — 100 г

Крабовые палочки — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Сметана — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Свеклу запеките в фольге при 200 °C около часа, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите. Нарежьте свеклу и яйца кубиком, смешайте с натертым сыром и нарезанными крабовыми палочками. Чеснок пропустите через пресс, смешайте со сметаной и майонезом, посолите, поперчите. Смешайте ингредиенты и заправьте салат, тщательно перемешайте. Выложите в форму или кольцо, утрамбуйте, уберите в холодильник на 2 часа. Перед подачей аккуратно снимите кольцо.

Ранее мы готовили простой как 2 рубля, но вкусный салат! «Мечта» со свеклой и горошком.