Красивоплодник Бодиньера — красив даже зимой! Фантастический многолетник

Красивоплодник Бодиньера — фиолетовое чудо в зимнем саду! Этот удивительный кустарник (Callicarpa bodinieri) становится настоящей сенсацией среди ландшафтных дизайнеров. Согласно исследованиям Главного ботанического сада РАН, красивоплодник сорта Profusion демонстрирует уникальную морозостойкость (до -23 °C), что позволяет выращивать его в средней полосе России с зимним укрытием, а на юге без укрытия.

5 причин посадить красивоплодник:

Фантастические плоды — ярко-фиолетовые ягоды, сохраняющиеся до весны.

Осенний фейерверк — листья перед опаданием становятся золотисто-багряными.

Неприхотливость — растет на любых почвах, кроме заболоченных.

Компактность — высота до 2 метров.

Редкая красота — единственное растение с такими необычными плодами.

По данным Ботанического сада МГУ, максимальной декоративности красивоплодник достигает в ноябре-декабре, когда сад уже пуст, а его фиолетовые гроздья сверкают на фоне первого снега. Особенно эффектно смотрится в сочетании с желтоплодными кустарниками.

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