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30 июля 2025 в 12:30

Красивоплодник Бодиньера — красив даже зимой! Фантастический многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красивоплодник Бодиньера — фиолетовое чудо в зимнем саду! Этот удивительный кустарник (Callicarpa bodinieri) становится настоящей сенсацией среди ландшафтных дизайнеров. Согласно исследованиям Главного ботанического сада РАН, красивоплодник сорта Profusion демонстрирует уникальную морозостойкость (до -23 °C), что позволяет выращивать его в средней полосе России с зимним укрытием, а на юге без укрытия.

5 причин посадить красивоплодник:

  • Фантастические плоды — ярко-фиолетовые ягоды, сохраняющиеся до весны.
  • Осенний фейерверк — листья перед опаданием становятся золотисто-багряными.
  • Неприхотливость — растет на любых почвах, кроме заболоченных.
  • Компактность — высота до 2 метров.
  • Редкая красота — единственное растение с такими необычными плодами.

По данным Ботанического сада МГУ, максимальной декоративности красивоплодник достигает в ноябре-декабре, когда сад уже пуст, а его фиолетовые гроздья сверкают на фоне первого снега. Особенно эффектно смотрится в сочетании с желтоплодными кустарниками.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который весной цветет самым первым! Он похож на золотой водопад.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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