Красавица-фрезия без капризов: что сделать сейчас для роскошного цветения осенью

Красавица-фрезия без капризов: что сделать сейчас для роскошного цветения осенью

Фрезия ценится за нежный аромат и яркие цветы, которые долго украшают сад и подоконник. Несмотря на экзотическое происхождение, вырастить эту красавицу под силу даже начинающему цветоводу, если знать несколько важных правил.

Луковицы фрезии в южных регионах начинают готовить к посадке в марте, а в более прохладных — в апреле или мае. Перед посадкой их очищают от сухих чешуек и замачивают в фунгициде для защиты от грибковых заболеваний. Затем высаживают в горшочки с питательным грунтом и держат на солнечном окне. В открытый грунт растения переносят в конце мая или начале июня.

Фрезия любит умеренный, но регулярный полив и легкое опрыскивание листьев. Через 10 дней после высадки ее подкармливают аммиачной селитрой, а затем несколько раз за сезон вносят фосфорно-калийные удобрения. Важно не загущать посадки, иначе цветение будет слабым.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что своевременное удаление увядших бутонов помогает продлить цветение. Еще один полезный совет — регулярно рыхлить почву вокруг кустиков, чтобы корни получали больше воздуха и лучше развивались.

Ранее сообщалось, что старый забор не всегда нужно срочно менять. Даже потемневшие доски или сетку можно превратить в красивую зеленую стену, если посадить подходящие растения.