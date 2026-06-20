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20 июня 2026 в 19:04

Обычная кофейная гуща творит чудеса: полезные способы применения без лишних затрат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Большинство из нас отправляет кофейную гущу в мусор сразу после приготовления напитка. Но этот простой остаток может пригодиться и дома, и на даче. Несколько проверенных способов помогут использовать его с пользой и даже сэкономить на бытовых средствах.

Кофейный жмых хорошо очищает пригоревшие кастрюли и противни, работая как мягкий абразив. Его можно добавлять в компост для обогащения удобрения или использовать как подкормку для некоторых комнатных растений. Настой на кофейной гуще помогает отпугивать слизней, а высушенный жмых при тлении отгоняет мух и ос. Еще один полезный бонус — гуща отлично убирает с рук запах рыбы, чеснока и лука.

Главное — перед хранением хорошо просушить кофейные остатки, чтобы не появилась плесень.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь собирает кофейную гущу в отдельную банку вместо того, чтобы выбрасывать ее. Дополнительно советую использовать только натуральный кофе без ароматизаторов — такой жмых приносит больше пользы и для растений, и для хозяйства.

Ранее сообщалось, что после нескольких сезонов посадок почва устает: становится плотной, бедной и «не кормит» растения. Не обязательно везти навоз с его запахом и сорняками — есть тихая и недорогая замена.

Проверено редакцией
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быт
кофе
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компост
растения
Марина Макарова
М. Макарова
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