20 ноября 2025 в 07:44

Крабовые палочки вместо колбасы — эти бутерброды стали любимым завтраком нашей семьи. Всего 10 минут на готовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти бутерброды стали моим спасением, когда нужно быстро приготовить вкусный завтрак или перекус для гостей. Сочетание нежных крабовых палочек с пикантным соусом унаги и расплавленным сыром на хрустящей чиабатте никогда не надоедает. Теперь это мой любимый вариант для быстрых завтраков и внезапных визитов друзей.

Для бутербродов мне нужно: чиабатта (1 шт.), крабовые палочки (1 упаковка, 200 г), помидор (1 шт.), творожный сыр (2 ст. л.), майонез (2 ст. л.), соус унаги (1 ст. л.), твердый сыр (100 г). Готовлю так: крабовые палочки разбираю на волокна, помидор мелко режу, сыр тру на терке. Смешиваю все ингредиенты, оставив немного сыра для посыпки. Намазываю смесь на ломтики чиабатты, посыпаю сыром и запекаю в аэрогриле 5 минут при 200 °C. Если нет аэрогриля — можно использовать духовку (7–8 минут) или сковороду-гриль.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

