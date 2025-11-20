Стало известно, когда Гитлер выглядел как «развалина» и «руина человека»

Стало известно, когда Гитлер выглядел как «развалина» и «руина человека» Генерал Вейдлинг сравнил Гитлера с развалиной, посетив его за неделю до смерти

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер выглядел за неделю до смерти как «развалина, руина человека», пораженного безволием и болезненным видом, описывал его соратник — командующий обороной Берлина, генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг. Документы, опубликованные Минобороны России к 80-летию Нюрнбергского процесса, раскрывают подробности о состоянии фюрера. 24 апреля 1945 года Вейдлинг навестил Гитлера и был неприятно удивлен увиденным.

Передо мной сидела развалина, руина человека. Голова у него болталась, руки дрожали, голос был невнятный и дрожащий, — вспоминал генерал.

С каждым днем его внешний вид становился все хуже и хуже. Через пять дней, во время своего второго визита, Вейдлинг представил Гитлеру последний доклад. По словам военачальника, лидер нацистов погрузился в фантазии и отказывался покидать Берлин.

Вейдлинг полагал, что фюрер физически не мог оставить город. Он также не допускал возможности инсценировки гибели немецкого лидера, считая это «самым подлым и глупым деянием национал-социализма».

