20 ноября 2025 в 10:21

Стало известно, когда Гитлер выглядел как «развалина» и «руина человека»

Генерал Вейдлинг сравнил Гитлера с развалиной, посетив его за неделю до смерти

Адольф Гитлер Адольф Гитлер Фото: Knorr + Hirth/Global Look Press
Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер выглядел за неделю до смерти как «развалина, руина человека», пораженного безволием и болезненным видом, описывал его соратник — командующий обороной Берлина, генерал артиллерии Гельмут Вейдлинг. Документы, опубликованные Минобороны России к 80-летию Нюрнбергского процесса, раскрывают подробности о состоянии фюрера. 24 апреля 1945 года Вейдлинг навестил Гитлера и был неприятно удивлен увиденным.

Передо мной сидела развалина, руина человека. Голова у него болталась, руки дрожали, голос был невнятный и дрожащий, — вспоминал генерал.

С каждым днем его внешний вид становился все хуже и хуже. Через пять дней, во время своего второго визита, Вейдлинг представил Гитлеру последний доклад. По словам военачальника, лидер нацистов погрузился в фантазии и отказывался покидать Берлин.

Вейдлинг полагал, что фюрер физически не мог оставить город. Он также не допускал возможности инсценировки гибели немецкого лидера, считая это «самым подлым и глупым деянием национал-социализма».

Ранее немецкий священник случайно узнал, что является внуком одного из главных деятелей нацистской Германии — Генриха Гиммлера. Хенрик Ляйкне, проживающий в Испании, пришел в ужас от такого родства.

