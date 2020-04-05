КПРФ не планирует проводить дополнительные проверки на коронавирус

После заражения коронавирусом депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина партия не планирует проводить дополнительных проверок своих членов.
Как сообщил член ЦК КПРФ, зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко, проверялись все депутаты парламента. Отдельно проверять коммунистов он не видит смысла.
Это идёт обычная плановая история ...В связи с чем должна быть дополнительная проверка? — цитирует его РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, анализы Ступина на коронавирус были положительными. Также COVID-19 мог заразиться и председатель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов. Об этом сообщила депутат законодательного собрания Москвы Екатерина Енгалычева (КПРФ).
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