КПРФ не планирует проводить дополнительные проверки на коронавирус

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В России около 80% пациентов с коронавирусом составляют лица, возраст которых — от 18 до 60 лет.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзор Анна Попова. По её словам, именно среди инфицированных этой возрастной категории больше всего людей, вернувшихся недавно из-за границы. Среди этой когорты людей этого возраста самое...