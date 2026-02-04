Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 15:16

Котлеты ушли в прошлое: нашла рецепт куриного батона — сочный «хлеб» из филе

Фото: D-NEWS.ru
Этот куриный батон стал настоящей находкой для тех, кто устал от обычных котлет. Нежный, сочный и ароматный, он отлично подходит и для ужина, и для нарезки на бутерброды, и для перекуса на следующий день. Блюдо получается лёгким, сытным и очень вкусным — всего около 109 ккал на 100 грамм. Минимум жира, максимум белка и никакой лишней возни на сковороде.

Ингредиенты: куриное филе — 400 г, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., твёрдый сыр — 75 г, помидор — 1 шт., томатная паста — 1–2 ст. л., зелень — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: лук нарезают кубиком и тушат в небольшом количестве воды до мягкости. Куриное филе промывают и измельчают в фарш. Соединяют фарш с остывшим луком, яйцом, солью и специями. Половину сыра нарезают мелкими кубиками, зелень измельчают и добавляют в массу вместе с сыром. Фарш хорошо перемешивают и несколько раз отбивают об миску. Массу выкладывают в форму, смазывают томатной пастой и сверху выкладывают кружки помидора внахлёст. Запекают при 230 °C около 30 минут, затем посыпают оставшимся тёртым сыром и возвращают в духовку ещё на 25–30 минут. Готовый батон остужают, при необходимости сливают лишнюю жидкость.

Ранее мы делились рецептом соуса «Паприкаш». Идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде.

Проверено редакцией
