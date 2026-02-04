Запомните этот способ: как мариновать курицу без лишних специй

Запеченная курица может быть банальной, а может — по-настоящему запоминающейся. Все решает маринад, и сегодня речь пойдет о сочетании, которое редко используют дома. Рассказываем, как мариновать курицу для духовки, чтобы она получилась сочной, ароматной и с благородной кисло-сладкой ноткой.

Этот самый вкусный маринад основан на меде (1,5 ст. л.), горчице (зернистая — 1 ст. л.) и сухом белом вине (80 мл). Но его изюминка — капля цветочного уксуса (1 ч. л.), который обычно добавляют в соусы, а не к мясу. Именно он смягчает волокна курицы и усиливает вкус без резкой кислоты. Если вы ищете способ, как мариновать курицу для духовки, чтобы мясо буквально таяло, этот вариант стоит попробовать.

Так же вам могут понадобиться: пара столовых ложек масла оливкового, парочка зубчиков чеснока и свежий тимьян или розмарин.

Маринад равномерно покрывает курицу, образуя тонкую карамельную корочку в духовке. Это действительно самый вкусный маринад для тех, кто ценит баланс сладкого, кислого и пряного. В результате получается блюдо, которое уместно и на семейном ужине, и на праздничном столе — простое по ингредиентам, но с редким вкусом.

