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05 августа 2026 в 13:00

Котлеты надоели, мясной рулет — новый фаворит: тот же фарш и яйцо в составе, а вкус интереснее

Фото: D-NEWS.ru
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Беру фарш и вместо котлет готовлю мясной рулет. Он запекается в духовке целиком, готовится он из доступных ингредиентов и подходит к любому гарниру.

Возьмите 800 г фарша, добавьте 100 мл сливок, 2 ст. л. панировочных сухарей, 1 яйцо, 1 натертую луковицу, соль, перец и любимые специи. Все хорошо вымесите. Затем 150 г рассольного сыра (брынза или фета) нарежьте кубиками и аккуратно вмешайте в фарш. Выложите массу на пергамент, придайте форму колбаски, смажьте сверху взбитым яйцом, присыпьте паприкой или травами и запекайте 35-40 минут при 190 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить мясной рулет по этому рецепту. Он оказался хорош не только в горячем виде, но и в холодном как альтернатива колбасе. Совет: перед запеканием дайте рулету постоять 15 минут в холодильнике, чтобы он лучше держал форму.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из пачки фарша и килограмма картофеля — горячее картошка «Фантазерка».

Проверено редакцией
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рулеты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Котлеты надоели, мясной рулет — новый фаворит: тот же фарш и яйцо в составе, а вкус интереснее Беру фарш и вместо котлет готовлю мясной рулет. Он запекается в духовке целиком, готовится он из доступных ингредиентов и подходит к любому гарниру.
800 г фарша
100 мл сливок
2 ст. л. панировочных сухарей
1 яйцо
1 натертая луковица
150 г рассольного сыра (брынза или фета)
соль, перец, специи
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Вымесите фарш со сливками, сухарями, яйцом, натертой луковицей, солью и специями. Затем 150 г рассольного сыра (брынза или фета) нарежьте кубиками и аккуратно вмешайте в фарш.
Выложите массу на пергамент, придайте форму колбаски, смажьте сверху взбитым яйцом, присыпьте паприкой или травами и запекайте 35-40 минут при 190 градусах.
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