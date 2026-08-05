Котлеты надоели, мясной рулет — новый фаворит: тот же фарш и яйцо в составе, а вкус интереснее

Котлеты надоели, мясной рулет — новый фаворит: тот же фарш и яйцо в составе, а вкус интереснее

Беру фарш и вместо котлет готовлю мясной рулет. Он запекается в духовке целиком, готовится он из доступных ингредиентов и подходит к любому гарниру.

Возьмите 800 г фарша, добавьте 100 мл сливок, 2 ст. л. панировочных сухарей, 1 яйцо, 1 натертую луковицу, соль, перец и любимые специи. Все хорошо вымесите. Затем 150 г рассольного сыра (брынза или фета) нарежьте кубиками и аккуратно вмешайте в фарш. Выложите массу на пергамент, придайте форму колбаски, смажьте сверху взбитым яйцом, присыпьте паприкой или травами и запекайте 35-40 минут при 190 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить мясной рулет по этому рецепту. Он оказался хорош не только в горячем виде, но и в холодном как альтернатива колбасе. Совет: перед запеканием дайте рулету постоять 15 минут в холодильнике, чтобы он лучше держал форму.

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