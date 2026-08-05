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05 августа 2026 в 09:00

Забудьте о магазинной колбасе — беру куриную грудку и готовлю мясной рулет: чистый состав — без яиц и муки

Фото: D-NEWS.ru
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Колбасу в магазине больше не покупаю. Однажды попробовала этот мясной рулет, и теперь бутерброды в семье едим только с ним.

Ингредиенты: 500 г куриной грудки, 300 г филе бедра без кости, 100 мл сливок (20%), соль, перец, паприка и любимые специи (чеснок сушеный, тимьян). Грудку перекрутите в фарш, бедро нарежьте мелкими кубиками, смешайте оба вида мяса. Добавьте сливки, соль, перец, вымешивайте до вязкости, накройте пленкой и уберите в холодильник на 2–3 часа. Затем пергамент или рукав для запекания присыпьте специями. Сверху выложите фарш и сформируйте колбаску. Посыпьте сверху паприкой, заверните, перевяжите концы и запекайте 40–45 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить рулет на замену колбасе. Понравилось, что он получился очень нежным, с насыщенным мясным вкусом. Главное, дать ему полностью остыть в пергаменте, чтобы он уплотнился.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из пачки фарша и килограмма картофеля — картошка «Фантазерка».

Проверено редакцией
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рецепты
рулеты
мясо
Дарья Иванова
Д. Иванова
Забудьте о магазинной колбасе — беру куриную грудку и готовлю мясной рулет: чистый состав — без яиц и муки Колбасу в магазине больше не покупаю. Однажды попробовала этот «Мясной рулет» и теперь бутерброды в семье едим только с ним.
500 г куриной грудки
300 г филе бедра без кости
100 мл сливок (20%)
соль, перец
паприка и любимые специи
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Грудку перекрутите в фарш, бедро нарежьте мелкими кубиками, смешайте оба вида мяса. Добавьте сливки, соль, перец, вымешивайте до вязкости, накройте пленкой и уберите в холодильник на 2-3 часа.
Затем пергамент или рукав для запекания присыпьте специями. Сверху выложите фарш и сформируйте колбаску. Посыпьте сверху паприкой, заверните, перевяжите концы и запекайте 40-45 минут при 180 градусах.
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