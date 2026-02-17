Зимняя Олимпиада — 2026
Котлеты из свинины по-китайски — новый фаворит: невероятно простые и вкусные

Попробовала и влюбилась с первого кусочка. Снаружи румяная корочка, внутри сочное мясо, аромат специй и соевого соуса. С рисом — просто идеальное сочетание, хочется готовить снова и снова. Эти котлеты получаются необычно нежными, с интересной текстурой и ярким вкусом. Благодаря крахмалу и маринаду они держат форму, остаются мягкими внутри и очень аппетитно подрумяниваются на сковороде.

Ингредиенты: свинина с жирком — 450 г, морковь — 70 г, репчатый лук — 100 г, яйцо — 1 шт., майонез — 3 ст. л., соевый соус — 4 ст. л., пшеничная мука — 1,5 ст. л., кукурузный крахмал — 3 ст. л., кунжут — 10 г, чеснок — 3 зубчика, смесь молотых перцев — 0,5 ч. л., растительное масло — 100 мл.

Свинину слегка подмораживают и нарезают очень мелким кубиком, почти в фарш, лук мелко рубят, морковь и чеснок натирают на терке, соединяют мясо с овощами, добавляют соевый соус, майонез, яйцо и специи, хорошо перемешивают, всыпают муку и крахмал и вымешивают до вязкой массы, накрывают и убирают в холодильник на 40–60 минут, затем вмешивают кунжут, в разогретое масло выкладывают массу ложкой, формируют котлеты толщиной 1,5–2 см, жарят по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки, накрывая крышкой, не прижимая, дают отдохнуть 5 минут и подают с рисом, лапшой или овощами.

Ранее мы делились рецептом ленивой лазаньи с картошкой и фаршем. Не надо варить листы и делать долго бешамель.

