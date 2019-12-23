https://static.news.ru/photo/d9dc94f4-254f-11ea-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кот Моста/vk.com

Железнодорожную часть моста через Керченский пролив, в церемонии открытия которой примет участие президент России Владимир Путин, перед его прибытием проверил пушистый инспектор по кличке Мостик.

На видео, опубликованном «РЕН ТВ», кот с серьёзным видом ходит по дорожному полотну, будто проверяя, правильно ли рабочие уложили рельсы. Выполнив «проверку», Мостик ещё некоторое время позировал журналистам.

Российский президент посетит Крым 23 декабря и откроет железнодорожную часть Крымского моста. Помимо этого, Путин пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

Как ранее писал NEWS.ru, первый пассажирский поезд в Крым из Санкт-Петербурга в Севастополь проедет по Крымскому мосту 25 декабря.