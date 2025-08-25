Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 20:56

Кот без ума от них: 5 игрушек, которые работают безотказно!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кошкам нужны игрушки, чтобы поддерживать активность и удовлетворять охотничий инстинкт. Однако не обязательно тратить деньги на дорогие аксессуары — есть простые и эффективные варианты, которые понравятся любому питомцу. Эти пять игрушек легко сделать своими руками или найти в каждом доме.

Первое место занимает шарик из фольги — легкий и шуршащий, он мгновенно привлекает внимание. Вторая игрушка — перьевая палочка, которая имитирует добычу. Третий вариант — картонная коробка с прорезями, где можно прятать мелкие предметы. Четвертая игрушка — мячик с колокольчиком внутри, стимулирующий слух. Пятый вариант — простая веревочка с узелками, которая развивает координацию.

Такие игрушки не только развлекают кошку, но и помогают избежать разрушительного поведения. Регулярные игры укрепляют связь между питомцем и хозяином, а также поддерживают физическую форму животного.

Ранее сообщалось, почему кошки любят тереться щечками. Это не только приятно для питомца, но и полезно для его эмоционального состояния.

кошки
животные
игры
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогера Арсена Маркаряна арестовали
Семья Гуфа отказалась комментировать скандал с его участием в Калининграде
Выбросил из окна жену и сына: сотрудник ЦБ не сел за убийство, что с ним
Режиссер Вуди Аллен попал в базу «Миротворца» после выступления в Москве
Дакаскос рассказал о своем отношении к русской водке
Дакаскос ответил, не боится ли он отмены в США из-за любви к России
Роскошная свадьба Муцениеце с Дрангой попала на видео
Ситуация на фронтах СВО вечером 25 августа: «Орешник», реальные инсайды
В МВД раскрыли детали задержания врио замглавы Курщины
Киркорова уже не держат ноги? Почему он упал на «Новой волне»
Эксперт раскрыла, кто выиграет от нового порядка расчета среднего заработка
Трамп может снять запрет на дальнобойное оружие для Украины
Киев остался без финансовой поддержки от Трампа
Трамп озвучил сроки окончания конфликта между Россией и Украиной
Американский актер признался в одной особенности, связанной с Россией
Трамп оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Трамп рассказал, когда в последний раз говорил с Путиным
Потеря отца, здоровья и сцены: кто проклял Филиппа Киркорова?
Трамп высказался о сроках встречи Путина и Зеленского
Трамп признался, что ожидал легкого разрешения украинского конфликта
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.