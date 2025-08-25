Кот без ума от них: 5 игрушек, которые работают безотказно!

Кошкам нужны игрушки, чтобы поддерживать активность и удовлетворять охотничий инстинкт. Однако не обязательно тратить деньги на дорогие аксессуары — есть простые и эффективные варианты, которые понравятся любому питомцу. Эти пять игрушек легко сделать своими руками или найти в каждом доме.

Первое место занимает шарик из фольги — легкий и шуршащий, он мгновенно привлекает внимание. Вторая игрушка — перьевая палочка, которая имитирует добычу. Третий вариант — картонная коробка с прорезями, где можно прятать мелкие предметы. Четвертая игрушка — мячик с колокольчиком внутри, стимулирующий слух. Пятый вариант — простая веревочка с узелками, которая развивает координацию.

Такие игрушки не только развлекают кошку, но и помогают избежать разрушительного поведения. Регулярные игры укрепляют связь между питомцем и хозяином, а также поддерживают физическую форму животного.

Ранее сообщалось, почему кошки любят тереться щечками. Это не только приятно для питомца, но и полезно для его эмоционального состояния.