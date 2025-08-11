Корзинки из багета с красной рыбой – праздничная закуска за 15 минут! Эта элегантная закуска сочетает ароматный хрустящий багет, нежный творожный сыр и свежий вкус слабосоленой рыбы. Идеальный вариант для фуршета или торжественного ужина!
Ингредиенты
- Багет — 1 шт (толстый, свежий)
- Слабосоленая красная рыба — 150 г
- Огурец — 1 средний (150 г)
- Творожный сыр — 200 г
- Укроп — 1 пучок
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 3 ст.л.
Приготовление
- Багет нарежьте толстыми ломтиками (3-4 см). Рюмкой или ложкой аккуратно продавите середину каждого кусочка, формируя аккуратные корзинки. Смешайте оливковое масло с пропущенным через пресс чесноком и щепоткой соли. Смажьте этим составом корзинки со всех сторон.
- Разогрейте духовку до 180°C. Выложите корзинки на противень и запекайте 7-10 минут до золотистого цвета. Остудите на решетке.
- Пока корзинки остывают, подготовьте начинку: огурец нарежьте мелкими кубиками, рыбу — тонкими ломтиками, укроп мелко порубите. Творожный сыр смешайте с половиной укропа.
- Наполните остывшие корзинки: сначала творожной массой, затем — слоем огурцов и завершите ломтиком рыбы. Украсьте оставшимся укропом.
