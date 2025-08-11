Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Корзинки из багета с красной рыбой — праздничная закуска за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Корзинки из багета с красной рыбой – праздничная закуска за 15 минут! Эта элегантная закуска сочетает ароматный хрустящий багет, нежный творожный сыр и свежий вкус слабосоленой рыбы. Идеальный вариант для фуршета или торжественного ужина!

Ингредиенты

  • Багет — 1 шт (толстый, свежий)
  • Слабосоленая красная рыба — 150 г
  • Огурец — 1 средний (150 г)
  • Творожный сыр — 200 г
  • Укроп — 1 пучок
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст.л.

Приготовление

  1. Багет нарежьте толстыми ломтиками (3-4 см). Рюмкой или ложкой аккуратно продавите середину каждого кусочка, формируя аккуратные корзинки. Смешайте оливковое масло с пропущенным через пресс чесноком и щепоткой соли. Смажьте этим составом корзинки со всех сторон.
  2. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите корзинки на противень и запекайте 7-10 минут до золотистого цвета. Остудите на решетке.
  3. Пока корзинки остывают, подготовьте начинку: огурец нарежьте мелкими кубиками, рыбу — тонкими ломтиками, укроп мелко порубите. Творожный сыр смешайте с половиной укропа.
  4. Наполните остывшие корзинки: сначала творожной массой, затем — слоем огурцов и завершите ломтиком рыбы. Украсьте оставшимся укропом.

Ранее мы готовили рулет из лаваша с селёдкой и сыром! Праздничная закуска за копейки.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
